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    Главная / Торговый портал / Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали / Проволока сварочная POWER PIPE 60R 1.2ММ 5КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока сварочная POWER PIPE 60R 1.2ММ 5КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока сварочная POWER PIPE 60R 1.2ММ 5КГ- Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали
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    Проволока сварочная POWER PIPE 60R 1.2ММ 5КГ

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    Поставщики
    • АО НПФ "ИТС"
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      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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