Фотобарабан Panasonic КХ-FAD511A монохромный для Panasonic KX-MC6020RU

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Panasonic КХ-FAD511A монохромный для Panasonic KX-MC6020RU- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства