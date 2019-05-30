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    Главная / Торговый портал / Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето / Фонарь подводный Экотон-8 2800-4300К 4В c зарядным устройством
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фонарь подводный Экотон-8 2800-4300К 4В c зарядным устройством

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонарь подводный Экотон-8 2800-4300К 4В c зарядным устройством- Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
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    Фонарь подводный Экотон-8 2800-4300К 4В c зарядным устройством

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    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РОМБИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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