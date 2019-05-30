Фонарь судовой станция визуально-оптических помех Грач для защиты кораблей 27 или 380В не более 2400ВТ АО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ИНТЕГРАЛ"

Фонарь судовой Светосигнальный прибор ЭСППН-140 применяется в качестве береговых навигационных знаков судоходной обстановки – в створных огнях состоит из корпуса и съемного металлического отражателя с рассеивающим защитным стеклом. 2,6 В; 5,2 В (в зависимости от типа используемой лампы)В в качестве излучающего элемента вместо ламп накаливания используются полупроводниковые лампы типа ЛПРК, ЛПРЖ, ЛПРЛ, ЛПРБ с цоколем B15s/18. ЭСППН-140 АО НИИПП

Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

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