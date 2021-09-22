Кресло для сотрудников Юпитер Ю-01-05 ткань/пластик черный газлифт с подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для сотрудников Юпитер Ю-01-05 ткань/пластик черный газлифт с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли