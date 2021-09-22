Кресло для руководителя Т-9908-1 кожа/пластик/хром черный газлифт с подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Т-9908-1 кожа/пластик/хром черный газлифт с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли