Корзина пластиковая для мусора 10ЛИТР(ДМ³) высота — 270ММ из полипропилена черного цвета, корпус расширяется кверху, имеет перфорации, без ручек
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая прямоугольная 18х12х5.5ММ коричневая
Изделия корзиночные и плетеные
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Корзина пластиковая Полимербыт прямоугольная для белья 50Л 560х450х360ММ пластик белый с крышкой 601120
Изделия корзиночные и плетеные
от 380₽
Корзина пластиковая д/мусора 18лЛИТР(ДМ³) сплошная черная
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная Sunnex овальная для хлеба 230х150х65ММ полиротанг коричневая Китай
Изделия корзиночные и плетеные
от 174₽
Корзина пластиковая плетеная для пикника по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная прямоугольная для хлеба 450х300х80ММ полиротанг коричневая Проотель
Изделия корзиночные и плетеные
от 2920₽
Корзина пластиковая с крышкой М-Пл для белья 50Л; ДМ³ полипропилен бежевый
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая плетеная 20Л; ДМ³ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина для бумаг решетчатая Стамм пластик круглая черная 26СМ 9Л 384385
Изделия корзиночные и плетеные
от 82,8₽
Корзина пластиковая плетеная по согласованию с заказчикомЛ; ДМ³ средних размеровММ ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изделия корзиночные и плетеные
Не указана
Корзина пластиковая подвесная Lime для мусора 23Л белый с держателем мешка 974230
Изделия корзиночные и плетеные
от 2430,8₽