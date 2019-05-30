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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода/вывода данных прочие / Плоттер цветной струйный Canon ImagePROGRAF iPF670 А1 2400x1200dpi 24" 610ММ 46КГ 997x698x507ММ USB 2.0, Ethernet 9854b003
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плоттер цветной струйный Canon ImagePROGRAF iPF670 А1 2400x1200dpi 24" 610ММ 46КГ 997x698x507ММ USB 2.0, Ethernet 9854b003

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плоттер цветной струйный Canon ImagePROGRAF iPF670 А1 2400x1200dpi 24" 610ММ 46КГ 997x698x507ММ USB 2.0, Ethernet 9854b003- Устройства ввода/вывода данных прочие
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    Плоттер цветной струйный Canon ImagePROGRAF iPF670 А1 2400x1200dpi 24" 610ММ 46КГ 997x698x507ММ USB 2.0, Ethernet 9854b003

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    • ООО "ЛИГА"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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