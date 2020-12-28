Припой оловянно-свинцовый ПОС 3 стержень 7ММ Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные Не указана В корзину

Станок заточной с форсированной вытяжкой ЗСВ-25 525х480х400ММ 48КГ 2850ОБ/МИН стандартная комплектация Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые от 141384 ₽ В корзину

Пружина сжатия 250х173х20ММ 60С2А грунт-эмаль ГОСТ14959-79 Оправки для крепления инструмента на станках от 2226 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные ТСЧ-200 200ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 12492 ₽ В корзину

Стол поворотный ПС-25 ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 24500КГ 5800х2900х1350ММ 25000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия Столы поворотные Не указана В корзину

Тиски слесарные поворотные Wilton Механик 745 WI21400 127ММ чугун Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 10300,01 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные Дело Техники ТСС-80 80ММ 1500КГ/С 4.6КГ 0-120° чугун/ сталь 100ММ 392380 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 5940 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные Кобальт 150ММ 17КГ наковальня 245-992 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 16938,84 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные настольные станционарные Энкор 100ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Патрон токарный 3-х кулачковый, кулачки прямые 80ММ 7100-0001 ГОСТ 2675-80 Патроны токарные и планшайбы Не указана В корзину

Плита магнитная прямоугольная 7208-0011 200х630ММ 50КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия Плиты станочные магнитные Не указана В корзину