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    Главная / Торговый портал / Оправки для крепления инструмента / Комплект Оправки для пресс-заклёпочника ATS 3456-2 6ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплект Оправки для пресс-заклёпочника ATS 3456-2 6ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект Оправки для пресс-заклёпочника ATS 3456-2 6ШТ- Оправки для крепления инструмента
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    Комплект Оправки для пресс-заклёпочника ATS 3456-2 6ШТ

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    Единица измерения:
    КОМПЛ
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    Поставщики
    • ООО "АЙ-РИВЕТ"
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      Спецификация
      Производство прочих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
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