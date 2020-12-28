Припой оловянно-свинцовый ПОС 3 стержень 7ММ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
Не указана
Станок заточной с форсированной вытяжкой ЗСВ-25 525х480х400ММ 48КГ 2850ОБ/МИН стандартная комплектация
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 141384₽
Пружина сжатия 250х173х20ММ 60С2А грунт-эмаль ГОСТ14959-79
Оправки для крепления инструмента на станках
от 2226₽
Тиски слесарные поворотные ТСЧ-200 200ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 12492₽
Стол поворотный ПС-25 ММ Предназначен для установки и закрепления деталей, обеспечивают их обработку с нескольких сторон. 24500КГ 5800х2900х1350ММ 25000КГ ПАО "Тяжстанкогидропресс" Россия
Столы поворотные
Не указана
Тиски слесарные поворотные Wilton Механик 745 WI21400 127ММ чугун
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 10300,01₽
Тиски слесарные поворотные Дело Техники ТСС-80 80ММ 1500КГ/С 4.6КГ 0-120° чугун/ сталь 100ММ 392380
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 5940₽
Тиски слесарные поворотные Кобальт 150ММ 17КГ наковальня 245-992
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 16938,84₽
Тиски слесарные поворотные настольные станционарные Энкор 100ММ
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Патрон токарный 3-х кулачковый, кулачки прямые 80ММ 7100-0001 ГОСТ 2675-80
Патроны токарные и планшайбы
Не указана
Плита магнитная прямоугольная 7208-0011 200х630ММ 50КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Пластина подкладная AI22-TF
Патроны токарные и планшайбы
от 1422₽