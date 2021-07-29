Шкаф для документов 1800х800х475ММ коричневый ЛДСП 5 секций 3 полки 2-дверный высокий ГОСТ 16371-93 ФКУ ИК-35 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов 1800х800х475ММ коричневый ЛДСП 5 секций 3 полки 2-дверный высокий ГОСТ 16371-93 ФКУ ИК-35 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ Россия- Шкафы офисные деревянные
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