Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за каждый последующий шлейф
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 60,17₽
Обслуживание шлейфа с охранными извещателями Окно-1, Грань-1 Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 86,91₽
Техническое обслуживание системы автоматики
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 2
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 964,9₽
Обслуживание провода однопарного 10М Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 35,66₽
Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций БКТП-63/10
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Замена светильников на светильники светодиодные ДКУ-50W IP67
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и контроля доступа в квартал
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 39000₽
Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 1
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 173,81₽
Обслуживание шлейфа с пожарными охранными извещателями ИП104-1 (ИПТ), ИП104-2 (ИПЛ), ДТЛ одноразового действия Регламент 2 фольга алюминиевая
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 116,55₽
Монтаж и запуск в эксплуатацию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 49855₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов - техническое обслуживание тревожной кнопки (работы производятся ежемесячно)
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации
от 33300₽