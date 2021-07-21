Обслуживание приборов приемно-контрольных, приборов управления, устройств сигнально-пусковых, охранных, пожарных и охранно-пожарных, устройств приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных Регламент 1 за каждый последующий шлейф Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 60,17 ₽ В корзину

Обслуживание шлейфа с охранными извещателями Окно-1, Грань-1 Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 86,91 ₽ В корзину

Техническое обслуживание системы автоматики Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 2 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 964,9 ₽ В корзину

Обслуживание провода однопарного 10М Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 35,66 ₽ В корзину

Техническое обслуживание комплектных трансформаторных подстанций БКТП-63/10 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Замена светильников на светильники светодиодные ДКУ-50W IP67 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и контроля доступа в квартал Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 39000 ₽ В корзину

Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и заряда Регламент 1 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 173,81 ₽ В корзину

Обслуживание шлейфа с пожарными охранными извещателями ИП104-1 (ИПТ), ИП104-2 (ИПЛ), ДТЛ одноразового действия Регламент 2 фольга алюминиевая Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 116,55 ₽ В корзину

Монтаж и запуск в эксплуатацию систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации от 49855 ₽ В корзину