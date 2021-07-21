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    Главная / Торговый портал / Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов / Установка контролера бортового СМАРТ S-2333
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка контролера бортового СМАРТ S-2333

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка контролера бортового СМАРТ S-2333- Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
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    Установка контролера бортового СМАРТ S-2333

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    Поставщики
    • ООО "ГЛОБАЛ МОНИТОРИНГ"
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электромонтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Самарская область
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