Фотобарабан OKI 44064012 черный 20000 страниц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан OKI 44064012 черный 20000 страниц- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства