Станок металлорежущий ручной Tochline ZT-VU1 350х350х700ММ 100КГ для нанесения U и V образного надреза на образцы

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок металлорежущий ручной Tochline ZT-VU1 350х350х700ММ 100КГ для нанесения U и V образного надреза на образцы- Станки для прочих видов обработки металлов резанием