Кабель силовой с алюминиевой жилой АВБбШв 3х25ММ2 ож 6КВ ООО "Камский кабель"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с алюминиевой жилой АВБбШв 3х25ММ2 ож 6КВ ООО "Камский кабель"- Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ