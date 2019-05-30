Сапоги с вкладным чулком из НТП-ворсина МУН-200 для пожарных кожаные ГОСТ Р 53265-2009

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги с вкладным чулком из НТП-ворсина МУН-200 для пожарных кожаные ГОСТ Р 53265-2009- Обувь повседневная с верхом из кожи