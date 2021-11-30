Бумага для копировально-множительной техники перфорированная двухслойная самокопирующаяся Drescher 240ММх240М 90ПРОЦ 900ЛИСТ 274269

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники перфорированная двухслойная самокопирующаяся Drescher 240ММх240М 90ПРОЦ 900ЛИСТ 274269- Бумага для аппаратов и приборов