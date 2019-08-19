Бумага для копировально-множительной техники перфорированная однослойная Promega jet Эконом 240ММх458М 90ПРОЦ 1500ЛИСТ 212461

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники перфорированная однослойная Promega jet Эконом 240ММх458М 90ПРОЦ 1500ЛИСТ 212461- Бумага для аппаратов и приборов