Цена без НДС, руб.
2850,83
Спецификация
Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Характеристики
Торговая марка: Seagate
Тип: HDD
Объем памяти: 500 Gb
Форм-фактор: 2.5 дюйма
Интерфейс: USB
Интерфейс тип: USB 3.0
Модель: Expansion Portable Drive
Тип питания: USB
Кабель USB в комплекте: Да
Вес: 0.17 кг
Размеры (ДхШхВ): 80x14.8x117 мм
Цвет корпуса: черный
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край