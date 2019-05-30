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    Главная / Торговый портал / Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные / Шпала деревянная тип 2 2750х250х180ММ ГОСТ 78-2004
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шпала деревянная тип 2 2750х250х180ММ ГОСТ 78-2004

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шпала деревянная тип 2 2750х250х180ММ ГОСТ 78-2004- Шпалы деревянные для железных дорог непропитанные
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    Шпала деревянная тип 2 2750х250х180ММ ГОСТ 78-2004

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    Поставщики
    • ИП Симонов С.В.
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      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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