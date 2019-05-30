Пиломатериал обычный хвойный обрезной 25х150х6000ММ 1 сорт
Пиломатериалы хвойных пород
от 10738₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна 100х200х6000ММ 1 сорт ГОСТ 24454-80
Пиломатериалы хвойных пород
от 10950₽
Пиломатериал обычный хвойный сосна, ель, пихта длина 3-6.5М, толщина 20-32ММММ 3 сорт ГОСТ 8486-86 ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Россия
Пиломатериалы хвойных пород
от 7400₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна 50х150х6000ММ 1 сорт ГОСТ 24454-80
Пиломатериалы хвойных пород
от 8300₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной 25х100х6000ММ ГОСТ 8486-86
Пиломатериалы хвойных пород
от 17500₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна 32х130х6000ММ 1 сорт ГОСТ 24454-80
Пиломатериалы хвойных пород
от 8300₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна, ель, пихта 6000х72ММ 2 сорт ГОСТ 8486-86 ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Россия
Пиломатериалы хвойных пород
от 8100₽
Брус деревянный для стрелочных переводов тип 2 160х230х4500ММ ГОСТ 8816-2014
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные
Не указана
Брус деревянный для стрелочных переводов тип 1 А4 ГОСТ 8816-2014; 20022.5-93 пропитанный
Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи непропитанные
от 450000₽
Пиломатериал обычный хвойный обрезной сосна, ель, пихта 6000х72ММ 3 сорт ГОСТ 8486-86 ФКУ КП-14 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ Россия
Пиломатериалы хвойных пород
от 7600₽
Доска сращенная лиственница сорт А 18х200х1200ММ подступенок
Пиломатериалы из лиственницы
от 900₽
Пиломатериал обычный хвойный доска обрезная 25x150ММ
Пиломатериалы хвойных пород
от 6500₽