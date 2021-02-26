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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода/вывода данных прочие / Лоток для бумаги горизонтальный/вертикальный Attache 26СМ 4 отделения черный 145947
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лоток для бумаги горизонтальный/вертикальный Attache 26СМ 4 отделения черный 145947

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лоток для бумаги горизонтальный/вертикальный Attache 26СМ 4 отделения черный 145947- Устройства ввода/вывода данных прочие
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    Лоток для бумаги горизонтальный/вертикальный Attache 26СМ 4 отделения черный 145947

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    Цена
    от 62,1
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      284,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      341,03
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: Attache Базовый цвет: черный Материал: пластик Высота лотка: 26 см Высота всей секции: 4 см Количество отделений: 4 Цвет: черный Количество в упаковке: 1 шт. Схема вложения: 6 Страна происхождения: Беларусь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      341,03c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      51,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      62,1
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Размер стикеров 38x51 мм; Цвет салатовый; Плотность бумаги 62 г/кв.м; Количество листов в упаковке 300 лист; Количество блоков 3 шт.; Клейкость 22 Н/м; Страна происхождения Китай; Количество упаковок в коробе 24 уп.; Тон стикеров пастельный; Количество каждого цвета 300; Подходит для диспенсера нет; Артикул 633893
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      62,1c НДС

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