Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: Стамм
Базовый цвет: черный
Материал: пластик
Высота лотка: 7.9 см
Высота всей секции: 15.8 см
Количество отделений: 2
Цвет: черный
Количество в упаковке: 2 шт.
Схема вложения: 8
Страна происхождения: Россия
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край