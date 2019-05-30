Вешалка для мыла и мочалок осина 200х260х460ММ ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вешалка для мыла и мочалок осина 200х260х460ММ ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия- Изделия хозяйственного назначения деревянные