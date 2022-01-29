Кабель силовой с медной жилой ЦСБГ-6 3х120ММ2 ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-139-2004 Камский кабель, ООО Российская Федерация (РФ, Россия)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой ЦСБГ-6 3х120ММ2 ГОСТ 18410-73 ТУ 16.К71-269-97, ТУ 16.К09-139-2004 Камский кабель, ООО Российская Федерация (РФ, Россия)- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ