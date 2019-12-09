Запасная часть для оргтехники Блок фотобарабана в сборе Ricoh D1882254 ч/б 60000СТР, цв. 48000СТР

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Блок фотобарабана в сборе Ricoh D1882254 ч/б 60000СТР, цв. 48000СТР- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства