Девелопер Ricoh D1773022, D1773027 пурпурный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Девелопер Ricoh D1773022, D1773027 пурпурный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства