Запасная часть для оргтехники Девелопер Ricoh D1773025 черный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Девелопер Ricoh D1773025 черный- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства