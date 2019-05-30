Диспенсер (дозатор) для мыла-пены Tork 1000МЛ хром металл/пластик 107х106х289ММ 460010
Изделия из хрома
от 4670₽
Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла настенный 500МЛ белый нержавеющая сталь 210х100ММ ООО "Самсон"
Изделия из хрома
от 717₽
Диспенсер (дозатор) механический для жидкого мыла Лайма Professional 1000МЛ 601424
Изделия из хрома
от 2070₽
Диспенсер (дозатор) сенсорный для жидкого мыла SL1409 настенный 1000МЛ белый пластик ABS
Изделия из хрома
от 6000₽
Крючок на планке LEDEME L204-4 нержавейка хром 4ШТ 897337
Изделия из хрома
от 660₽
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation S1 1000МЛ белый 110х290х110ММ
Изделия из хрома
от 2198₽
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 112х114х291ММ 560000
Изделия из хрома
от 17700₽
Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Merida Classic Д111 подвесной 1000МЛ белый пластик 100х107х180ММ
Изделия из хрома
от 1446₽
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Potato настенный 800МЛ хром 09536
Изделия из хрома
Не указана
Диспенсер (дозатор) локтевой для жидкого мыла Hartmann Варио 1000МЛ пластик 9812881
Изделия из хрома
Не указана
Диспенсер (дозатор) с резьбой под штатное место для дозирования мыла Аэрофреш 330МЛ пластик с жидким мылом
Изделия из хрома
Не указана
Диспенсер (дозатор) наливной для жидкого мыла Лайма 500МЛ белый пластик ABS 85х230х85ММ 601792
Изделия из хрома
от 636₽