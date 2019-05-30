Колода разрубочная 514х514х700ММ дерево/сталь КР-500/700
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 22672₽
Вешалки настенная (надверная) (4 крючка)
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 450₽
Запарник деревянный 12ЛИТР(ДМ³) дуб пластиковая встака
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
от 3150₽
Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, Плавно регулируемая высота до 1 м, Полка для белья
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 1840₽
Доска гладильная Nika9 122х40СМ металл, термостойкая ткань подставка под утюг Euro 7.95КГ НТ9
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Сушилка напольная Nika СБП1/С металлическая 1810x540x1080ММ 15КГ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Мочалка банная L'Occitane люфа 120х120ММ картонная упаковка
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Ковш банный осина 0.35Л ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ Россия
Изделия хозяйственного назначения деревянные
от 320₽
Решетка для душа напольная дерево 900х900
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Сушилка настенная раздвижная Gimi BRIO-80 металлическая 800х470х190ММ
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Тапочки одноразовые с логотипом 45 синие хлопок 100% 220г/м2 ПАР
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана
Доска гладильная Ника-7 122х38СМ с подставкой под утюг EURO. Регулируемая высота до 90СМ, подрукавник, розетка, удлинитель 2.2М
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Не указана