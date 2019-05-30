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    Главная / Торговый портал / Оборудование для взвешивания и дозировки прочее / Дозатор пипеточный механический 500-5000МКЛ АО Термо Фишер Сайентифик Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дозатор пипеточный механический 500-5000МКЛ АО Термо Фишер Сайентифик Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дозатор пипеточный механический 500-5000МКЛ АО Термо Фишер Сайентифик Россия- Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
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    Дозатор пипеточный механический 500-5000МКЛ АО Термо Фишер Сайентифик Россия

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    Поставщики
    • ООО "ИСТЕРМЕД"
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      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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