Ботинки форменные зимние Пилот М.81,181,699 кожа хромовая натуральная/мех натуральный
Обувь
от 3410₽
Ботинки специальные рабочие ТОФФ ТРУД ПУ Верх-натуральная кожа, подкладка-трикотажный материал, спилок подкладочный, подносок-сталь 200Дж черные 120-0189-01
Обувь
от 1380₽
Ботинки специальные мужские рабочие 39-46 черные кожа обувная Россия
Обувь
от 1080₽
Ботинки специальные демисезонные Тофф Суперстайл черные натуральная кожа/текстильный материал/спилок двухслойная ПУ/ТПУ термопластичный 5ДЖ 120-0236-01 ГК Восток-Сервис Россия
Обувь
от 1856,4₽
Ботинки специальные демисезонные Тофф Труд черные натуральная кожа ПУ/ТПУ термопласт 120-0069-02 ГК Восток-Сервис Россия
Обувь
от 1321,2₽
Ботинки специальные для работников газовой промышленности ЭЛЕКТРА Е4 Материал верха-натуральная термостойкая кожа, подкладка: дышащий текстильный материал, спилок подкладочный, подносок-композит 200Дж черные термостойкие высокие ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 28507-90 121-0079-01
Обувь
Не указана
Ботинки защитные утепленные зима Pezzol VIKING 127BV-04 37-47 черный, оранжевые элементы кожа водоотталкивающая Ultimate+ТПУ мембрана Gore-tex + Thinsulate B600 ПУ резина Vibram композит
Обувь
Не указана
Ботинки защитные мужские Pezzol BIARRITZ 138UV-03 36-47 черный, оранжевые элементы кожа водоотталкивающая Supremoil+SBX System трехслойная подкладка Spyder Net ПУ резина Vibram композит
Обувь
Не указана
Ботинки специальные с высоким берцем зима Трейл Винтер МПН черные натуральная кожа/натуральный мех полиуретан/термополиуретан сталь 200ДЖ 120-0136-01 ГК Восток-Сервис Россия
Обувь
от 3564₽
Ботинки специальные "ФОРВЕЛД М3" черные ЗП (38)
Обувь
от 2256,75₽
Ботинки специальные Мотор 10 КПП Кевлар черные натуральная кожа, стелька Кевлар трехслойная ПУ/ТПУ/ТПУ композит 200 ДЖ ТР ТС 019/2011
Обувь
от 3693,5₽
Ботинки специальные рабочие ТОФФ ТРУД ПУ Верх-натуральная кожа, подкладка-трикотажный материал, спилок подкладочный, подносок-термопласт черные 120-0069-01
Обувь
Не указана