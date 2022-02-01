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    Главная / Торговый портал / Обувь / Ботинки специальные мужские зима рабочие 41-47 черные кожа, искусственный мех Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки специальные мужские зима рабочие 41-47 черные кожа, искусственный мех Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки специальные мужские зима рабочие 41-47 черные кожа, искусственный мех Россия- Обувь
    6
    Ботинки специальные мужские зима рабочие 41-47 черные кожа, искусственный мех Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1400
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "СЕНТЯБРЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1900
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1900c НДС
    • ООО "ЮГ БИЗНЕС ЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1429,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1715
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      57000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1715c НДС
    • ООО ТД "ВОСТОК-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1375
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1650
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1650c НДС
    • ООО "СПЕЦОЛИМП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1370,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1645
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1645c НДС
    • ООО "АЛЬФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1320
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1584
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1584c НДС
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1295
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1554
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      ТУ 8800-123-08570932-2007, с изменениями 1,2
      Минимальная партия
      300000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1554c НДС
    • ФКУ ИК-17 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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      Цена без НДС, руб.
      1295
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1554
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      ТУ 8800-123-08570932-2007, с изменениями 1,2
      Минимальная партия
      300000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1554c НДС
    • ООО "РАБОСИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1400
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1400c НДС

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