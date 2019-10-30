Бумага для копировально-множительной техники ЛПУ 210х12ММ 60Г/М² 100ПРОЦ 4000ЛИСТ белая 8417

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники ЛПУ 210х12ММ 60Г/М² 100ПРОЦ 4000ЛИСТ белая 8417- Бумага для аппаратов и приборов