Шкаф для документов закрытый СП-Мебель Формула 2582+2588 1950х800х440ММ дуб Шамони светлый/титан ЛДСП 18ММ ЛДСП 10ММ ПВХ 0.45ММ 2-дверный высокий, ручки металлические/ серебристого цвета ООО Алькор
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый СП-Мебель Формула 2582+2588 1950х800х440ММ дуб Шамони светлый/титан ЛДСП 18ММ ЛДСП 10ММ ПВХ 0.45ММ 2-дверный высокий, ручки металлические/ серебристого цвета ООО Алькор- Шкафы офисные деревянные
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