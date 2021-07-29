Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов СП-Мебель Формула 2580+2588 1950х800х440ММ дуб Шамони светлый/титан ЛДСП 18ММ ЛДСП 10ММ ПВХ 0.45ММ 2-дверный высокий со стеклом ручки металлические/серебристого цвета ООО Алькор
Шкаф для документов СП-Мебель Формула 2580+2588 1950х800х440ММ дуб Шамони светлый/титан ЛДСП 18ММ ЛДСП 10ММ ПВХ 0.45ММ 2-дверный высокий со стеклом ручки металлические/серебристого цвета ООО Алькор
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов СП-Мебель Формула 2580+2588 1950х800х440ММ дуб Шамони светлый/титан ЛДСП 18ММ ЛДСП 10ММ ПВХ 0.45ММ 2-дверный высокий со стеклом ручки металлические/серебристого цвета ООО Алькор- Шкафы офисные деревянные
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