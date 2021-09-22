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    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол письменный для персонала эргономичный правый Формула 2214 металл ЛДСП 1600х1400х740ММ дуб шамони светлый/серый металлик 25ММ с тумбой/3 ящика/верхний с замком ООО "АЛЬКОР" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол письменный для персонала эргономичный правый Формула 2214 металл ЛДСП 1600х1400х740ММ дуб шамони светлый/серый металлик 25ММ с тумбой/3 ящика/верхний с замком ООО "АЛЬКОР" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала эргономичный правый Формула 2214 металл ЛДСП 1600х1400х740ММ дуб шамони светлый/серый металлик 25ММ с тумбой/3 ящика/верхний с замком ООО "АЛЬКОР" Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
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    Стол письменный для персонала эргономичный правый Формула 2214 металл ЛДСП 1600х1400х740ММ дуб шамони светлый/серый металлик 25ММ с тумбой/3 ящика/верхний с замком ООО "АЛЬКОР" Россия

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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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