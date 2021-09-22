Стол письменный для персонала эргономичный правый Формула 2216 металл ЛДСП 1800х1400х740ММ дуб шамони светлый/серый металлик 25ММ с тумбой/ 3 ящика/ верхний с замком ООО "АЛЬКОР" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для персонала эргономичный правый Формула 2216 металл ЛДСП 1800х1400х740ММ дуб шамони светлый/серый металлик 25ММ с тумбой/ 3 ящика/ верхний с замком ООО "АЛЬКОР" Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений