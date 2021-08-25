Молдинг пристенный Armstrong Prelude 3000х19х24ММ для плит с кромкой Board BPT1924HD

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Молдинг пристенный Armstrong Prelude 3000х19х24ММ для плит с кромкой Board BPT1924HD- Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах