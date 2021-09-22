Кресло А8020 кожа/дерево черный 69х70х113.5СМ синхронный механизм с подлокотниками деревянными со вставками из натуральной кожи

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло А8020 кожа/дерево черный 69х70х113.5СМ синхронный механизм с подлокотниками деревянными со вставками из натуральной кожи- Мебель для офисов и предприятий торговли