Кресло для секретаря натуральная кожа/хром серый 66х49х123СМ подлокотники с мягкими накладками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для секретаря натуральная кожа/хром серый 66х49х123СМ подлокотники с мягкими накладками- Мебель для офисов и предприятий торговли