Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов индивидуальный заказ 1350х500х2300ММ белый ЛДСП 2 секции 2-дверный средний ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия
Шкаф для документов индивидуальный заказ 1350х500х2300ММ белый ЛДСП 2 секции 2-дверный средний ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов индивидуальный заказ 1350х500х2300ММ белый ЛДСП 2 секции 2-дверный средний ФКУ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия- Шкафы офисные деревянные
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