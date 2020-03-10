Цена с НДС, руб.
Не указана
Спецификация
Производство металлургическое
Регионы поставки
Пермский край, Омская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Владимирская область, Ярославская область, Республика Саха (Якутия), Волгоградская область, Республика Башкортостан, Томская область, Московская область, Самарская область, Оренбургская область, Забайкальский край, Нижегородская область, Республика Бурятия, Ставропольский край, Ивановская область, Калининградская область, Красноярский край, Камчатский край, Челябинская область, Хабаровский край, Костромская область, Алтайский край, Приморский край, Республика Коми, Краснодарский край, Республика Татарстан (Татарстан), Саратовская область, Тюменская область