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    Главная / Торговый портал / Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали / Проволока пломбировочная витая 200М 0.7ММ гальванизированная сталь -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС 9КГС ГОСТ 3282-74
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока пломбировочная витая 200М 0.7ММ гальванизированная сталь -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС 9КГС ГОСТ 3282-74

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока пломбировочная витая 200М 0.7ММ гальванизированная сталь -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС 9КГС ГОСТ 3282-74- Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
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    Проволока пломбировочная витая 200М 0.7ММ гальванизированная сталь -60...+150ГРАД ЦЕЛЬС 9КГС ГОСТ 3282-74

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 120
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    Поставщики
    • ООО "ПЕТРОПОЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      260
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      260
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      260c НДС
    • ООО "МТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      120c НДС
    • ООО "Восход"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4,13
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4,13
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      ГОСТ 3282-74, из нержавеющей стали, основа гальванизированная сталь, вторичная проволока нейлоновая нить, длина намотки 200м
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4,13c НДС
    • ООО "ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,8
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,8c НДС
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      ГОСТ 3282-74, из нержавеющей стали, основа гальванизированная сталь, вторичная проволока нейлоновая нить, длина намотки 200м
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Пермский край, Омская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Владимирская область, Ярославская область, Республика Саха (Якутия), Волгоградская область, Республика Башкортостан, Томская область, Московская область, Самарская область, Оренбургская область, Забайкальский край, Нижегородская область, Республика Бурятия, Ставропольский край, Ивановская область, Калининградская область, Красноярский край, Камчатский край, Челябинская область, Хабаровский край, Костромская область, Алтайский край, Приморский край, Республика Коми, Краснодарский край, Республика Татарстан (Татарстан), Саратовская область, Тюменская область
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭКОТЕРМ"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СКИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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