Кресло для руководителя Chairman Кресло "Венд" (CH795) натуральная кожа/экокожа черный 70х70х118СМ подлокотники хромированные с мягкими накладками, крестовина хромированная

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Chairman Кресло "Венд" (CH795) натуральная кожа/экокожа черный 70х70х118СМ подлокотники хромированные с мягкими накладками, крестовина хромированная- Мебель для офисов и предприятий торговли