Кресло для руководителя Адмирал натуральная кожа серый на хромированной крестовине Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Адмирал натуральная кожа серый на хромированной крестовине Россия- Мебель для офисов и предприятий торговли