Кресло для руководителя Министр экстра натуральная кожа черный с накладками (орех темный)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Министр экстра натуральная кожа черный с накладками (орех темный)- Мебель для офисов и предприятий торговли