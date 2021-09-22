Кресло для персонала Новый стиль EVOLUTION R OH/1 CN-009 ткань/хром черный 49х50х108.5/116СМ синхронный механизм с подлокотниками, с чехлами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для персонала Новый стиль EVOLUTION R OH/1 CN-009 ткань/хром черный 49х50х108.5/116СМ синхронный механизм с подлокотниками, с чехлами- Мебель для офисов и предприятий торговли