Кресло для оператора Директ Лайт ткань/хром черный синхронный механизм с регулировкой под вес

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для оператора Директ Лайт ткань/хром черный синхронный механизм с регулировкой под вес- Мебель для офисов и предприятий торговли