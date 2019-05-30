Фонарь судовой сигнальный отличительный 060.024 проблесковый круговой 12В белого огня, LED
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 3000₽
Фонарь круговой стационарный СОФ-901-06 сигнально-отличительный белый 24В 25ВТ ГК АМЭО
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 6696₽
Фонарь круговой стационарный СОФ-901-07 сигнально-отличительный красный 24В 25ВТ ГК АМЭО
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 7128₽
Фонарь судовой кормовой одиночный HR760 красный 24/230В 40/65ВТ P28s 135° 3NM
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 44451₽
Фонарь судовой станция визуально-оптических помех Грач для защиты кораблей 27 или 380В не более 2400ВТ АО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ИНТЕГРАЛ"
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Не указана
Фонарь судовой навигационный ЭСПП 90-01-1 2.2-2.8В 1.2ВТ ГОСТ 26600
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Не указана
Фонарь судовой навигационный ЭСПП-90-04-2 3.6-5.6В 1.2ВТ угол раскрытия луча 360°, от -15°С до +45°С, 175х316ММ
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Не указана
Фонарь топовый СОФ-901-01 сигнально-отличительный белый 24В 25ВТ ГК АМЭО
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 6912₽
Фонарь судовой Светосигнальный прибор ЭСППН-140 применяется в качестве береговых навигационных знаков судоходной обстановки – в створных огнях состоит из корпуса и съемного металлического отражателя с рассеивающим защитным стеклом. 2,6 В; 5,2 В (в зависимости от типа используемой лампы)В в качестве излучающего элемента вместо ламп накаливания используются полупроводниковые лампы типа ЛПРК, ЛПРЖ, ЛПРЛ, ЛПРБ с цоколем B15s/18. ЭСППН-140 АО НИИПП
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Не указана
Фонарь подводный Экотон-8 2800-4300К 4В c зарядным устройством
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Не указана
Фонарь сигнальный Планета водонепроницаемый 1.5В Сила света не менее 50КД ООО "Планета"
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
Не указана
Фонарь судовой топовый 24.27В 25.6ВТ белого огня 559МВ/|| РМРС IP56
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 17477,37₽