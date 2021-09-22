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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло Direct LB QZY-2501E2 ткань DB01 черный 59х60х107СМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло Direct LB QZY-2501E2 ткань DB01 черный 59х60х107СМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Direct LB QZY-2501E2 ткань DB01 черный 59х60х107СМ- Мебель для офисов и предприятий торговли
    106
    Кресло Direct LB QZY-2501E2 ткань DB01 черный 59х60х107СМ

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    Цена
    от 4080
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    Поставщики
    • ООО "ДЭФО- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
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      Цена без НДС, руб.
      16410,16
      Ставка НДС, %
      18.0
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      6000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6000c НДС
    • ООО "ТЭРОН"
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      Цена без НДС, руб.
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      Тип установки на колесиках Эргономичная спинка (сетка) есть Подлокотники есть Тип подлокотников пластиковые Механизм качания есть Тип механизма качания с фиксацией в вертикальном положении Крестовина пластиковая Ограничение по весу 120 кг Регулировки Регулировка высоты (газлифт) есть Обивка, цвет Материал обивки ткань Цвет обивки черный
      Минимальная партия
      0
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      4080c НДС
    • ООО "АНТАРЕС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ДЭФО-МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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