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    Главная / Торговый портал / Принтеры / Термопринтер этикеток BSmart BS-350 Ethernet 220x148x150ММ Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Термопринтер этикеток BSmart BS-350 Ethernet 220x148x150ММ Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термопринтер этикеток BSmart BS-350 Ethernet 220x148x150ММ Китай- Принтеры
    25
    Термопринтер этикеток BSmart BS-350 Ethernet 220x148x150ММ Китай

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    Цена
    от 6996
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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11456
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13747,2
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13747,2c НДС
    • ООО "БИТБУК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      11000c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8239,17
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9887,01
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Торговая марка: BSmart Тип принтера: настольный Технология печати: термопечать Разрешение печати: 203 dpi Скорость печати, мм/сек: 152 Максимальная ширина печати: 82 мм Модуль отрезчика этикеток: Да Печать спец. символов: Да Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует Совместимость с ПК: Да Дисплей: Нет Интерфейсы: Ethernet Оперативная память,мб: 4 Объем памяти: 4 Mb Габариты (ШхВхГ): 220x148x150 мм Вес: 1.52 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9887,01c НДС
    • ООО "ЯРТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8239
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9886,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9886,8c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9840
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      9840c НДС
    • ООО "РУБИКОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9840
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9840c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9840
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9840c НДС
    • ООО "СТРОЙЭНЕРГОГАЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9840
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9840c НДС
    • ООО "БИЗНЕСШОП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5830
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6996
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      6996c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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