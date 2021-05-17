Цена без НДС, руб.
8239,17
Спецификация
Производство компьютеров и периферийного оборудования
Характеристики
Торговая марка: BSmart
Тип принтера: настольный
Технология печати: термопечать
Разрешение печати: 203 dpi
Скорость печати, мм/сек: 152
Максимальная ширина печати: 82 мм
Модуль отрезчика этикеток: Да
Печать спец. символов: Да
Алфавит клавиатуры: клавиатура отсутствует
Совместимость с ПК: Да
Дисплей: Нет
Интерфейсы: Ethernet
Оперативная память,мб: 4
Объем памяти: 4 Mb
Габариты (ШхВхГ): 220x148x150 мм
Вес: 1.52 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай