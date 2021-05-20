Азур-эозин по Романовскому 436 ТУ 9398-270-27428909-2002 Диахим-Гемистейн-Р

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Азур-эозин по Романовскому 436 ТУ 9398-270-27428909-2002 Диахим-Гемистейн-Р- Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами