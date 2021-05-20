Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами / Азур-эозин по Романовскому 436 ТУ 9398-270-27428909-2002 Диахим-Гемистейн-Р
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Азур-эозин по Романовскому 436 ТУ 9398-270-27428909-2002 Диахим-Гемистейн-Р

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Азур-эозин по Романовскому 436 ТУ 9398-270-27428909-2002 Диахим-Гемистейн-Р- Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    33
    Азур-эозин по Романовскому 436 ТУ 9398-270-27428909-2002 Диахим-Гемистейн-Р

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 700
    В корзину
    Единица измерения:
    Л
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8132,00
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      8945,2
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      ТУ 9398-003-29508133-11. раствор красителя для мазков крови, Россия . Ед. изм.- литра
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8945,2c НДС
    • ООО "ПОЛИМЕДСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2272
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2499,2
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2499,2c НДС
    • ООО "ФИЛОФЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1922,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2115
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Диахим гемистейн Р (Романовский профессионал)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      2115c НДС
    • ООО "ОМК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1922,72
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2115
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Диахим гемистейн Р (Романовский профессионал)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2115c НДС
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      938,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1032
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1032c НДС
    • ООО "ДЕЗФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      938,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1032
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1032c НДС
    • ООО "ФАРМСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      938,18
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1032
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1032c НДС
    • ООО "ДЕЗФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      650
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      715
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Краситель Азур-Эозин по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р), для окраски препаратов периферической крови ТУ 9398-270-27428909-2002
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      715c НДС
    • ЛЮБИЙ ОЛЬГА РЮРИКОВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      700
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      700
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      700c НДС

    Похожие товары

    Реактив Гликозилированный гемоглобин контроль патология 05912504190, Roche
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    от 30700
    В корзину
    Реактив для синтеза монокристаллы нитрата бария, химического состава Ba(NO3)2 АО "НПО ГОИ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА" Россия
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    Не указана
    В корзину
    Реактив для синтеза кристаллы титанилфосфата калия, легированные рубидием 0.2КГ 40ММ рабочий спектральный диапазон 0.35-4.5МКМ АО "НПО ГОИ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА" Россия
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    Не указана
    В корзину
    Реактив Калибратор спец. белков д/клинич. биохимии Randox многоуров. 3х1МЛ №1 СР2179 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    Не указана
    В корзину
    Реактив Калибратор eCal для in vitro диагн. на анализаторах Konelab t 2-8С №1 REF 981830 Термо Фишер Сайентифик Ой
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    от 750,2
    В корзину
    Реактив Калибратор Брамс ПКТ д/анализатора Брамс Криптор чувствительный К-Кал 50 опр. 6МЛ №1 82591 БРАМС ГмбХ
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    Не указана
    В корзину
    Реактив Калибратор sCAL д/анализатора Konelab 3МЛ №10 981831 Термо Фишер Сайентифик
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    от 757,46
    В корзину
    Реагент Мультикалибратор лиофилизированный DiaSys TruCal U для биохимических исследований 1х3МЛ
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    от 800
    В корзину
    Мультикалибратор №1 5МЛ CAL2351 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК для клинической биохимии Randox уровень 3
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    от 1175
    В корзину
    Мультикалибратор №10 5МЛ 5-175 (Кормей)
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    Не указана
    В корзину
    Азур-эозин по Романовскому 1ЛИТР(ДМ³) с буфером, МиниМед-Р
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    от 408
    В корзину
    Реактив Калибратор Preciset RF д/анализатора биохимич. д/опред. ревматоидного фактора 5МЛ №1 RF2301 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК
    Услуги по оптовой торговле основной фармацевтической продукцией и лекарственными препаратами
    от 808,09
    В корзину
    Позвонить