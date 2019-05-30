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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Запасная часть для оргтехники Комплект роликов подачи кассеты Kyocera 302KV94191 P6130, P6026cdn, M6526cdn, M6030cdn, M6035cidn
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Запасная часть для оргтехники Комплект роликов подачи кассеты Kyocera 302KV94191 P6130, P6026cdn, M6526cdn, M6030cdn, M6035cidn

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Комплект роликов подачи кассеты Kyocera 302KV94191 P6130, P6026cdn, M6526cdn, M6030cdn, M6035cidn- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Запасная часть для оргтехники Комплект роликов подачи кассеты Kyocera 302KV94191 P6130, P6026cdn, M6526cdn, M6030cdn, M6035cidn

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    Поставщики
    • ООО "ХОЛМИКС-ТРЕЙДИНГ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
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    • ООО "ТИГРИС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ФР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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