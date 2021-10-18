Сапоги защитные мужские Неогард® для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов 43-48 Верх: кожа натуральная. Подкладка: многослойный материал. Внутренний защитный носок: композитный материал Мун 200 двухслойная, полиуретан нитрильная резина ТР ТС 019/2011 ТО 8880-17385659-020-2015 ГОСТ 28507–99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4) Техноавиа

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные мужские Неогард® для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов 43-48 Верх: кожа натуральная. Подкладка: многослойный материал. Внутренний защитный носок: композитный материал Мун 200 двухслойная, полиуретан нитрильная резина ТР ТС 019/2011 ТО 8880-17385659-020-2015 ГОСТ 28507–99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.4) Техноавиа- Обувь различная специальная